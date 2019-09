Friedrichshafen. Während einer Liveübertragung beim Boxen hat es einen Eklat um einen rechtsextremen Schriftzug gegeben. Gegen einen Boxtrainer wird jetzt ermittelt.

Eklat bei der Live-Übertragung einer Boxveranstaltung am Samstagabend in Friedrichshafen: Bei einem Kampf im Superweltergewicht wischen Ali Celik und Islam Ashabov fiel dessen Trainer Rene Hildebrandt mit einem T-Shirt auf: Darauf stand der Schriftzug "Kraft durch Freude".

"Kraft durch Freude" Die nationalsozialistische Organisation "Kraft durch Freude" wurde 1933 gegründet und war unter anderem der größte Reiseveranstalter während der Zeit des Nationalsozialismus. Die Organisation trug außerdem maßgeblich dazu bei, die Freizeit der Bevölkerung zu organisieren, gestalten und gleichzuschalten.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Gegen Hildebrandt, der in Kiel seinen privaten Boxclub "Germanen Boxstall" betreibt und auch ansonsten durch die Liebe zur Frakturschrift auffällt, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Konstanz "mit einem staatschutzrechtlichen Hintergrund", wie unsere Redaktion dort auf Nachfrage erfuhr.

Der Schriftzug "Kraft durch Freude" sei zwar im Gegensatz etwa zum Hakenkreuz nicht verboten und falle daher auch nicht unter den Straftatbestand der Verwendung verfassungsfeindlicher Zeichen; in Frage komme jedoch der Tatbestand der Volksverhetzung.

Neonazi-Parolen vor dem Reichstag

Hildebrandt selbst hat unterdessen erst einmal seine Facebook-Timeline aufgeräumt: Bis zu ersten Medienberichten am frühen Sonntagnachmittag war dort unter anderem noch ein Eintrag zu sehen, in dem Hildebrandt vor dem Berliner Reichstag posiert und die "Todesstrafe für Volksverräter" fordert.

Die Bild-Zeitung hatte als erste berichtet und den Fall auch bei der Polizei angezeigt. Die Konstanzer Kriminalpolizei hat bis Sonntagmittag keine weiteren Hinweise in der Sache erhalten.

Der Veranstalter der Liveübertragung, die zu ProSiebenSat1 gehörende ran fighting, hat inzwischen eine Stellungnahme abgegeben: "Der Kämpfer sowie sein Trainer wurden vom Veranstalter SES-Boxing wie üblich vorab überprüft. Im Anschluss an den Kampf hat sich bedauerlicherweise ein Betreuer aus dem ‚Germanen Boxstall Kiel‘ in den Ring begeben und ein T-Shirt mit rechtsradikalen Parolen getragen", heißt es da.

Die gesamte Veranstaltung wurde von ran FIGHTING nach Bekanntwerden unmittelbar gelöscht und ist über unsere Plattform nicht mehr abrufbar. Stellungnahme von ran fighting

Man bedauere "diesen Vorfall außerordentlich" und distanziere sich "in aller Deutlichkeit von extremistischen Inhalten jeglicher Art."

Auf dem Facebook-Profil von Rene Hildebrandt ist unterdessen eine Stellungnahme des mutmaßlichen T-Shirt-Designers zu lesen: "Es war nur ein Geschenk für meinen Freund Rene Hildebrandt und er hat es auch getragen. Nun wird er in der Presse deswegen verurteilt und das ist verwerflich", schreibt Peter Möbes dort – um dann zu einer langen Apologetik gegenüber der Organisation "Kraft durch Freude" auszuholen: Diese habe immerhin "Bunte Abende, Gymnastik, Schwimmsportlehrgänge, Nähkurse, Schachturniere und Konzerte" organisiert sowie "Dorfverschönerungsaktionen" initiiert.

Ziel war, „das Dorf um seiner selbst willen und als nationalsozialistische Gemeinschaft und damit als Kraftquell für die ganze Nation“ zu gestalten. Peter Möbes

Natürlich, so schreibt Möbes weiter, könne man "diese schönen Ideen wieder verwerfen, indem man sagt, "alles was in der Zeit 1933 bis 1945" gewesen ist sollte man vergessen und den positiven Gedanken daraus entfernen." Aber wenn es schon so weit sei, dass man verurteilt werde, "nur weil man eine Meinung hat und dies auch zeigt, dann sind wir als deutsche Nation wirklich am Ende."

Ob er seinem Freund Hildebrandt mit diesem Post einen Gefallen getan hat, scheint in Anbetracht der polizeilichen Ermittlungen eher zweifelhaft.