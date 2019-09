Unterföhring. NFL-TV-Experte Christoph "Icke" Dommisch kritisiert die NFL-Teambesitzer für den Umgang mit Trump-Kritiker Colin Kaepernick und verrät im Interview, welche Position er beim American Football spielen würde.

Rund 17 Millionen Football-Interessierte sollen laut der National Football League (NFL) in Deutschland leben. Diese Fans kommen ab Freitagnacht wieder auf ihre Kosten: Am Freitag (2.20 Uhr/ProSieben) startet die NFL mit dem Duell zwischen den Green Bay Packers und den Chicago Bears in ihre 100. Saison. Christoph "Icke" Dommisch wird die TV-Zuschauer zusammen mit Patrick Esume, Björn Werner, Jan Stecker, Roman Motzkus, Volker Schenk, Uwe Morawe und Carsten Spengemann auf ProSieben MAXX durch die Jubliäumssaison führen.

Die wichtigsten Football-Fachbegriffe Von Down bis Yard Down: Ein Angriffsversuch. Die Teams haben vier Versuche, um mit Lauf- oder Pass-Spielzügen zehn Yards zu überwinden. Wenn sie dies schaffen, erhalten sie vier neue Versuche. Wenn dies nicht gelingt, erhält das gegnerische Team den Ball.

Endzone: Die Teams versuchen, jeweils die gegnerische Endzone zu erreichen. Die zwei Endzonen befinden sich in einem Abstand von 100 Yards an den beiden Enden des Spielfelds.

Field Goal: Wenn ein Team den Ball durch die aufrechten Stangen am Ende der Endzone kickt, erhält es drei Punkte. Nach einem Touchdown bringt ein solcher Versuch noch einen zusätzlichen Zähler.

Fumble: Der Ballträger verliert das Spielgerät und lässt es zu Boden fallen. Ein freier Ball kann von allen Spielern erobert werden.

Interception: Ein Verteidiger fängt einen Wurf des Quarterbacks – damit wechselt das Angriffsrecht.

Punt: Wenn ein Team in drei Versuchen keine zehn Yards geschafft hat und noch zu weit für ein Field Goal von der gegnerischen Endzone entfernt ist, kann es den Ball zum gegnerischen Team schießen.

Quarterback: Der Spielmacher und häufig auch größte Star. Er erhält zum Anfang eines Spielzugs meist den Ball durch die Beine seines Centers und übergibt den Ball oder wirft ihn. Im Super Bowl treffen Altstar Tom Brady für New England und Youngster Jared Goff für Los Angeles aufeinander.

Sack: Ein Verteidiger bringt den gegnerischen Quarterback, der den Ball in der Hand hat, zu Boden.

Touchdown: Ein Spieler trägt den Ball in die Endzone oder fängt den Ball dort. Dafür bekommt sein Team sechs Punkte.

Yard: Die Maßeinheit für Längen im Football. Ein Yard entspricht 0,9144 Metern.

Dommisch ist der "Netman" des TV-Formats "ran Football". Der 32-Jährige informiert die Football-Fans über Trends, Geschichten und Reaktionen in den sozialen Netzwerken und präsentiert Zahlen und Fakten rund um den jeweiligen Spieltag. Im Interview kritisiert der gebürtige Berliner die NFL-Teambesitzer für den Umgang mit dem ausgebooteten Quarterback Colin Kaepernick, der in den USA wegen seines Kniefalls während der Nationalhymne für Aufsehen gesorgt hatte, und spricht über seine Wunschposition – sollte er von seinem Lieblingsklub, den Steelers, als Footballspieler gedraftet werden.



Herr Dommisch, starten wir mit dem Sportlichen: In der Jubiläumssaison der NFL, der 100., gelten die New England Patriots wieder als die Gejagten. Von wem werden sie am ehesten gejagt?

Christoph "Icke" Dommisch: Es tun sich immer mehr Teams auf, die an dem Thron rütteln. Es wird für die Patriots schwer, es wieder zu schaffen. Die Kansas City Chiefs, gegen die sie in den vergangenen Playoffs erst in der Overtime gewonnen haben, sind mit Patrick Mahomes als Quarterback super aufgestellt. Der hat in seiner ersten Saison als Starter sämtliche Rekorde pulverisiert. Mein Geheimfavorit sind jedoch die Minnesota Vikings: Die haben eine bärenstarke Defense, geben gerade ganz viel Geld aus und verfügen über viele Talente mit Erfahrung. Die Patriots gegen die Vikings im Super Bowl – das kann ich mir sehr gut vorstellen.

Mit Rob Gronkowski hat Patriots-Quarterback Tom Brady seinen kongenialen Partner verloren. Wie schwer wiegt dieser Verlust?

Gronkowski war auf seiner Position (Tight End) wahrscheinlich der Beste aller Zeiten. Er war immer Tom Bradys Versicherung. In den wichtigen Spielen konnte Brady den Ball immer zu ihm werfen. Zu wem wirft Brady den Ball jetzt? Schauen wir mal.

Auf welche Duelle freuen Sie sich am meisten?

Ich freue mich besonders auf das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den New England Patriots, die bereits in der regulären Saison aufeinandertreffen. Das waren in den vergangenen Jahren immer spektakuläre Spiele. Außerdem freue ich mich auf die Cleveland Browns, denn die waren in den letzten Jahren richtig schlecht. Das Team hat zwei Jahre lang nur ein Spiel gewinnen können. Mit Odell Beckham Jr. haben sie jetzt einen Top-Fünf Wide Receiver der Liga. Ihr Quarterback Baker Mayfield hat die Stadt im Sturm erobert. Er hat eine große Klappe, aber in seiner ersten Saison hat er auch gezeigt, dass er die Leistung liefern kann.

Colin Kaepernick ist immer noch ein Free Agent, er ist die Symbolfigur für Protestwelle in der NFL gegen Rassismus und Ausgrenzung. Seitdem ist Kaepernick für alle NFL-Teams ein Rotes Tuch. Wie stehen Sie zu dieser Thematik?

Kaepernick ist mittlerweile knapp 900 Tage ohne NFL-Vertrag. Der Typ spielt nicht mehr NFL, weil er sich während der Hymne hingekniet hat, um auf Rassismus aufmerksam machen zu wollen. An seiner sportlichen Leistung lag es damals nicht, dass er keinen neuen Vertrag bekommen hat. Jetzt ist Kaepernick schon so lange raus. Wer weiß, ob er überhaupt zurückkommen würde. Er wurde wohl deshalb nicht mehr von einem Team aufgenommen, weil er in den Augen vieler Club-Besitzer zu viel Stress macht. Das finde ich totalen Quatsch. Kaepernick wird wahrscheinlich nie wieder in der NFL spielen, aber in 20 Jahren wird man immer noch über ihn sprechen.

Ryan Russel ist ebenfalls ein Free Agent. Der Defensive Lineman spielte jüngst für die Buffalo Bills, nun outete er sich als bisexuell. Meinen Sie, dass ein NFL-Team ihn nach seinem Outing – natürlich aufgrund seiner sportlichen Leistungen – aufnehmen wird? Letztlich sind in den großen amerikanischen Ligen NHL, NBA, MLB und NFL keine LGBTQ-Spieler aktiv…



Das ist bizarr – und im Fußball herrscht das gleiche Mysterium. Es gibt so viele aktive Profis. Offiziell ist aber niemand bisexuell oder homosexuell, offiziell gibt es da niemanden. Die Spieler wissen, dass wenn sie sich outen sie den Fokus extrem auf sich lenken würden. Ich habe nie Football gespielt aber ich kann mir schon vorstellen, dass es im Locker Room nicht einfach wäre, sich zu outen. Das finde ich auf jeden Fall schade. Eine große Freude war damals das Outing von Fußballspieler Thomas Hitzlsperger, das hat er allerdings auch erst nach seiner aktiven Karriere gemacht. Vielleicht ist der Druck von Medien, den Fans und der Teams so groß, dass sich viele Spieler einfach nicht trauen.

Vielleicht ist der Druck von Medien, den Fans und den Teams so groß, dass sich viele Spieler einfach nicht trauen. Christoph "Icke" Dommisch über eine mögliche Angst der Spieler, sich zu outen

Apropos Hitzlsperger: Was muss passieren, um den Sport hierzulande – wo König Fußball regiert - noch populärer zu machen?



Wir sind auf einem guten Weg. Als ich angefangen habe, Football zu gucken, wurde ich eher noch komisch beäugt während meines Studiums. Das hat sich komplett gewandelt: Es ist cool, darüber zu quatschen, dass man Football guckt. Das Interesse an American Football im TV wächst und wächst. Einen großen Push würde die Sportart nochmal bekommen, wenn die NFL ein Spiel in Deutschland ausrichten würde.

ProSieben MAXX ist nicht der erste Sender, der sich an American Football in Deutschland versucht. Das Sendungsformat ran Football – in dem Sie vor der Kamera stehen - erhielt nun den deutschen Fernsehpreis als "Beste Sportsendung". Was ist das Erfolgsrezept Ihrer Meinung nach?

Damals, als wir vor fünf Jahren angefangen haben, saßen bis auf Frank Buschmann und Jan Stecker nur Amateure im Studio. Alle anderen wurden vor allem aufgrund ihrer Leidenschaft für Football auf die Stühle gesetzt. Der Zuschauer merkt das. Wir sind alle Football-Fans, die sonntags zusammensitzen, die Spiele gucken und die über Social Media mit den Fans interagieren. Der Sport tut sein Übriges dazu.

Wir sind alle Football-Fans, die sonntags zusammensitzen, die Spiele gucken und die über Social Media mit den Fans interagieren. Christoph "Icke" Dommisch über die Arbeit bei ProSieben MAXX

Sie selbst bezeichnen sich als Nerd. Muss man grundsätzlich ein Nerd sein, um den Sport verstehen zu können?



No way! Wer American Football auf ProSieben MAXX schaut muss kein Football-Crack sein, um Spaß daran zu finden. Wir beziehen die Internet-Community mit ein, zeigen Dinge aus dem Netz und erklären den Sport einfach. Dann kann man auch als Gelegenheitszuschauer seine eigene Faszination am American Football finden. Man muss sich überhaupt nicht schämen, wenn man etwas nicht versteht. Manchmal sitzen wir auch da und denken: ‚Mist, das haben wir noch nie gesehen, welche Regel greift da?'

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Die Steelers – neben den Giants Ihr Lieblingsteam – draften Sie. Sie dürften sich Ihre Position sogar aussuchen. Auf welcher Position würden Sie sich sehen?

Mit seinem unverwechselbaren Berliner Dialekt antwortet "Icke" mit einem Lachen: