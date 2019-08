Tokio/Kiel. Die Kieler Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer hatten in Japan eine ungeplante Begegnung mit einem Hai. Ihr Katamaran bekam einige Kratzer ab.

Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer starten am Dienstag beim Weltcup im olympischen Gewässer vor Enoshima. Doch kurz zuvor ist es zu einem Zusammenstoß mit einem Hai gekommen. "Eine ziemlich gruselige Erfahrung. Wir sind okay", schrieb Kohlhoff am Montag bei Facebook.

Später berichtete er dem Sportinformationsdienst (SID): "Der ist plötzlich unter uns aufgetaucht und dann abgetaucht und wir haben ihn voll mit dem Schwert mitgenommen. Das Boot ist komplett abgestoppt und das Schwert hat sich etwas in den Rumpf gedrückt", so Kohlhoff. Über das Tier sagte er: "Es war schwarz, also eher kein Delfin, und vielleicht zwei Meter lang."

Während die Crew mit dem Schrecken davon kam, trug ihr Katamaran einige Kratzer davon.