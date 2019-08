Der Gesamtführende René Rast beim Training auf dem Lausitzring. Am Sonntag findet hier das 500. Rennen der DTM statt. Foto: Fotostand / Gorges

Klettwitz. DTM-Chef Gerhard Berger will die traditionsreiche Rennserie in die Zukunft führen. Dabei scheint ihm ausgerechnet der Name im Weg zu stehen, 2021 soll er weichen.