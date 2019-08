Recke. Zwei Spieler, vier Spielfiguren, ein zwölfeckiger Ball und eine grüne Spielplatte - das ist Tipp-Kick. Der Verein TKV Weiß-Weiß Steinbeck geht in diesem Jahr in der Verbandsliga West an den Start. Die NOZ schaute beim Training vorbei.

Der Tipp-Kick-Sport existiert schon seit 1921. Die Geschichte des TKV Weiß-Weiß Steinbeck aus dem westfälischen Recke nahm ihren Anfang erst im Mai 2016. Ein Flyer mit einer Einladung zu einem Gratisturnier des DTKV (Deutscher Tipp-Kick-Verband) im Briefkasten war der Auslöser. „Erst haben wir uns kaputtgelacht“, gesteht Gründungsmitglied Marvin Freund. Das Gelächter verhalte spätestens, als er das Spiel zusammen mit seinen Freunden André Schmiemann, Basti Breier und Jens Oelgemöller selbst ausprobierte. Kondition, technisches Geschick und hohe Konzentration sind gefragt, will man beim Tipp-Kick erfolgreich sein.

Mittelfeldplatz ist das Ziel

Zur Saison 2016/17 meldete sich der TKV mit sieben Mitgliedern zum offiziellen Spielbetrieb an. Heute besteht der Verein schon aus zwölf Spielern. Trainiert wird jeden Donnerstag im „Rolinck-Park“, dem mit zwei Tipp-Kick-Platten ausgestatteten Keller des Teammanagers. Aber was macht beim Tipp-Kick eigentlich den besonderen Reiz aus? „Es ist eine Mischung aus Kneipensport und Fußball – außerdem genießen wir die Geselligkeit“, stellt Marvin Freund klar. Ganz ohne sportlichen Ehrgeiz startet der TKV allerdings nicht in die neue Saison: „Die ersten Jahre standen wir oft im Tabellenkeller, letztes Jahr aber waren wir Herbstmeister“ sieht Freund einen Aufschwungl und schiebt hinterher: „Jetzt ist es unser Ziel, sich im Mittelfeld zu etablieren – vor allem aber wollen wir Spaß haben.“

Kurze Regelkunde Beim Tipp-Kick duellieren sich zwei Spieler mit je einem Feldspieler und einem Torwart auf einer 106 x 70 cm großen Spielplatte. Der Ball ist zwölfeckig und zweifarbig. Der Spieler, dessen Farbe oben auf dem Ball liegt, ist in Ballbesitz. Die Spieldauer beträgt 2x 5 Minuten, eine Verlängerung 2x 2 Minuten. Zu den Fans des Spiels zählen unter anderem Uli Hoeneß und Günther Netzer.

Kein Termindruck

Anfang August startete die neue Saison in der Tipp-Kick Verbandsliga-West. Anders als in den meisten Sportarten gibt es allerdings keinen festen Spielplan. Den Vereinen wird lediglich vorgeschrieben, die ersten beiden Spiele im Zeitraum vom 4. August bis zum 3. November durchzuführen. Den genauen Termin machen dann die beiden Teamkapitäne untereinander aus. Die meisten Gegner des TKV kommen aus dem Ruhrgebiet, die weiteste Auswärtsfahrt ist Aachen. „Aber da treffen wir uns mit den Aachenern auf halben Weg in einer Kneipe, um die Fahrtzeit im Rahmen zu halten“, sagt Kapitän Freund. Nicht nur die weiten Wege zeigen wie viel die Spieler in ihren Verein investieren. „Für eine richtig gute Tipp-Kick Figur muss man schon mal über 100 Euro auf den Tisch legen“, berichtet der Kapitän. Auf der vereinseigenen Facebook-Seite berichtet der TKV regelmäßig über den laufenden Trainings- und Spielbetrieb.