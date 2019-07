Miami. Eine schreckliche Nachricht versetzt die NFL in Schockstarre: Kendrick Norton von den Miami Dolphins verletzte sich bei einem Autounfall so schwer, dass ihm der Arm amputiert werden musste.

Mit erst 22 Jahren stand Kendrick Norton noch am Anfang seiner Football-Karriere, doch ein tragischer Unfall beendete nun vorzeitig seine Laufbahn in der NFL. Dem Defensive Tackle der Miami Dolphins musste nach einem schweren Autounfall der Arm amputiert werden. Der Verein bestätigte den Unfall via Twitter:

"Unsere Gedanken und Gebete sind mit Kendrick und seiner Familie während dieser Zeit", schreibt der Verein. Norton ist seit Dezember des vergangenen Jahres bei den Dolphins. Sein Agent Malki Kawa bestätigte zudem – ebenfalls via Twitter – die Arm-Amputation:

"Ich kann bestätigen, dass Kendrick Norton in einem Autounfall verwickelt war und er diverse Verletzungen erlitten hat, inklusive der Amputation seines Armes", schreibt Kawa auf Twitter. "Bitte beten Sie weiter für ihn."

Laut "ESPN" sei Norton in das Jackson Memorial Hospital untergebracht worden sein. Er habe eine "schwerwiegende Verletzung am linken Arm", sein Zustand sei jedoch nicht lebensbedrohlich.