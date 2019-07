Fühlt sich mittlerweile in Dubai heimisch: Patrik Kühnen. Foto: imago images/Hasenkopf

Osnabrück. Für das berühmteste Tennisturnier der Welt reist er gerne aus seiner Wahlheimat Dubai an. Ab diesem Montag ist der ehemalige Tennisprofi Patrik Kühnen wieder täglich für den übertragenden Pay-TV-Sender Sky als Experte in Wimbledon. Wie lässt sich der Mythos dieses Turniers beschreiben? Wie stehen die Chancen für Alexander Zverev? Und was war 1988? Kühnen gibt Antworten.