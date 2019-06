Frankfurt/Main. "Ich kann mich nicht an die letzten Kilometer erinnern", sagte Sarah True einige Stunden nach dem Wettkampf. Kurz vor dem Ziel war die Amerikanerin klar in Führung liegend zusammengebrochen.

Hitze-Drama beim Ironman in Frankfurt: Die klar in Führung liegende Amerikanerin Sarah True ist am Sonntag 1000 Meter vor dem Ziel völlig entkräftet zusammengebrochen. Sanitäter trugen die 37-Jährige von der Strecke und leisteten erste medizinische Hilfe. "Ich kann mich nicht an die letzten Kilometer erinnern", sagte True einige Stunden nach dem Wettkampf und lobte: "Die Ärzte haben einen guten Job gemacht."

Dramatische TV-Bilder von Sarah True

Rennarzt Michael Sroka zeigte sich erleichtert über das schnelle Eingreifen des medizinischen Personals, das aufgrund der dramatischen TV-Bilder schon alarmiert war. "Wir haben die Einsatzkräfte mobilisiert, bevor jemand den Notruf wählen konnte", berichtete Sroka. Am Sonntagabend sollte sich True noch einem weiteren Bluttest unterziehen. Etwa bei Stunde 3:31 ist zu sehen, wie True aufgeben muss:

Den Sieg nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 185 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern sicherte sich Skye Moench aus den USA. Die Darmstädterin Daniela Bleymehl gab das Rennen auf.