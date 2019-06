Bad Laer. Der Spielplan für die neue Saison hat den Volleyballerinnen vom SV Bad Laer zum Auftakt ihrer dritte Zweitliga-Spielzeit ein Auswärtsspiel beschert.

Die Mannschaft um den neuen Trainer Suha Yaglioglu trifft am Sonntag, 15. September, um 16 Uhr auf den BSV Ostbevern. Zwei Wochen später steht dann ein Doppelspieltag an: Zu Hause empfängt die Mannschaft jeweils in der Sporthalle am Freiband am Samstag, 28. September, um 20 Uhr den VCO Berlin und am Sonntag, 29. September, um 16 Uhr den SV Blau-Weiß Dingden.

Die einzelnen Partien im Überblick:

Hinrude

So, 15.09.19 16:00 Ostbevern - Bad Laer

Sa, 28.09.19 20:00 Bad Laer - VCO Berlin

So, 29.09.19 16:00 Bad Laer - Dingden

Sa, 12.10.19 19:00 Essen - Bad Laer

Sa, 09.11.19 20:00 Bad Laer - Berlin

So, 17.11.19 16:00 Emlichheim - Bad Laer

Sa, 23.11.19 20:00 Bad Laer - Leverkusen

Sa, 30.11.19 19:00 Oythe - Bad Laer

Sa, 07.12.19 20:00 Bad Laer - Borken

So, 15.12.19 16:00 RPB Berlin - Bad Laer

Sa, 21.12.19 20:00 Bad Laer - Stralsund

So, 05.01.20 16:00 Köln - Bad Laer

Rückrunde

So, 12.01.20 16:00 Bad Laer - Ostbevern

Sa, 18.01.20 19:30 Dingden - Bad Laer

So, 26.01.20 16:00 Bad Laer - Essen

Sa, 01.02.20 19:00 Berlin - Bad Laer

So, 02.02.20 18:00 VCO Berlin - Bad Laer

Sa, 08.02.20 20:00 Bad Laer - Emlichheim

Sa, 22.02.20 20:00 Leverkusen - Bad Laer

So, 01.03.20 16:00 Bad Laer - Oythe

Sa, 14.03.20 19:30 Borken - Bad Laer

Sa, 21.03.20 20:00 Bad Laer - RPB Berlin

Sa, 04.04.20 17:00 Bad - Laer

Sa, 18.04.20 19:00 Bad Laer - Köln