Mia Vossel geht in der Altersklasse U13 an den Start. Foto: Stefan Bertelsmann

Dissen. Die Nordwestdeutschen Meisterschaften der Beachjugend kehren zurück in den Landkreis Osnabrück: Nachdem in den 2000er-Jahren die Landesmeisterschaften bereits mehrfach auf der Beachanlage in Bad Rothenfelde ausgetragen wurden, trägt der SV Bad Laer den Wettbewerb am kommenden Wochenende erneut aus – dieses Mal jedoch erstmals im Beachparadies von Aschen-Strang.