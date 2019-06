Mallorca. Auf dem Weg von Ibiza nach Mallorca setzte Ex-Boxer Wladimir Klitschko einen Notruf ab: Auf der gecharterten Jacht brach ein Feuer aus.

Die Box-Legende Wladimir Klitschko und seine Familie werden diese Überfahrt wohl nicht so schnell vergessen. Auf dem Weg von Ibiza nach Mallorca in der Nacht auf Montag entwickelte sich aus dem Motorraum der gecharterten Jacht auf einmal dichter Rauch – Feuer brach aus, wie die "Bild" berichtet.

"Alle taten ihr Bestes"

Die Crew setzte gegen 1.30 Uhr einen Notruf ab, daraufhin wurden Klitschko und seine Familie erfolgreich und rechtzeitig evakuiert. "Danke an die mallorquinische Feuerwehr und auch an unsere Crew an Bord. Alle taten ihr Bestes, die Lage unter Kontrolle zu bringen und uns so schnell wie möglich an Land zu holen", sagte Klitschko gegenüber der "Bild".

Am Montag wollte der ehemalige Boxer eigentlich nach Deutschland fliegen, um das Sommerfest von "Ein Herz für Kinder" zu besuchen. Daraus wurde nichts. "Wer mich kennt, der weiß, dass mir Verbindlichkeit sehr wichtig ist: Gerade 'Ein Herz für Kinder' liegt mir wirklich am Herzen und normalerweise verpasse ich keine der Veranstaltungen", erklärte Klitschko. "Doch diesmal wurde mein Wunsch 'kein Tag ohne Adrenalin' vom Schicksal etwas zu wörtlich genommen. Man sollte manchmal mit Wünschen vielleicht etwas vorsichtiger sein."

Das Feuer auf der Jacht wurde von der mallorquinische Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und vollends gelöscht.