Noventi Open: Konstanz und alter Reiz mit neuem Namen

Halle (Westfalen). Auch nach der Insolvenz des Namensgebers Gerry Weber herrscht Konstanz beim Tennisturnier im westfälischen Halle. Der Name mag bei den Noventi Open neu gewesen sein. Der sportliche Reiz war hoch wie eh und je, findet unser Kommentator.

Der Sieg von Publikumsliebling Roger Federer dürfte den Organisatoren der Noventi Open gut ins Konzept gepasst haben – die lobenden Worte des Rekordsiegers für die schon immer tolle Atmosphäre gingen erst recht runter wie Öl. Vom Finaltag ging noch mal ein positives Signal aus: Nach der Insolvenz des namengebenden Modekonzerns Gerry Weber hat sich vielleicht der Name des Tennisturniers in Halle geändert, aber sonst hat die Veranstaltung nichts von ihrem Reiz eingebüßt.

Halle bleibt auf der Tennis-Landkarte

Rasentennis steht in Ostwestfalen weiter hoch im Kurs. Übrigens nicht nur bei Spitzenspielern wie Federer, sondern auch bei den Fans, wie die Vorverkaufszahlen für das kommende Jahr bereits zeigen. Der Einstieg eines neuen Namenssponsors gibt mehr Planungssicherheit. Halle bleibt auf der Tennis-Landkarte erhalten, auch wenn andere Veranstalter die Lizenz liebend gerne übernommen hätten. Mit dem Einstieg von Noventi ist ein erster Schritt in die Zukunft getan. Da der Vertrag „nur“ bis 2021 läuft, gilt es allerdings jetzt schon wieder, die wirtschaftliche Basis für die Zeit danach zu sichern.

Auch mit drei Topspielern noch steigerungsfähig

Sportlich ist der Wettbewerb sogar noch steigerungsfähig: Mit dem Japaner Kei Nishikori und dem Österreicher Dominic Thiem hatten zwei Spieler aus der Weltspitze ihre Teilnahme kurz vor dem Turnierbeginn abgesagt, weil sie angeschlagen waren. Den Organisatoren ist das nicht vorzuwerfen, und immerhin schlugen mit Federer, Alexander Zverev und dem Russen Karen Khachanov noch drei Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste in Halle auf. Und am Ende jubelte Roger Federer, der Publikumsliebling, ein bodenständiger Superstar – aus Sicht der Veranstalter war das die beste Werbung für Tennis in Halle.