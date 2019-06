Foto: Witters/Tim Groothuis

Halle. Die prominentesten Spieler standen nicht auf dem Rasen, und doch wurde am dritten Tag der Noventi Open in Halle großes Tennis geboten. Einer der Hauptakteure: Jan-Lennard Struff, der nach einem fulminanten 3:6, 6:4 und 3:6 gegen den an Nummer drei gesetzten Russen Karen Khachanov denkbar knapp den Einzug ins Viertelfinale verpasste.