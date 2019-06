Dissen. Der Tus Aschen-Strang hat am vergangenen Wochenende ein Mixed-Beachvolleyball-Turnier veranstaltet. 17 Zweier-Teams nahmen Teil. Die Veranstalter sprechen von "einem schönen Erfolg".

Zunächst spielte die Team in der Gruppe "Jeder gegen Jeden". Anschließend wurde in Böumen der Sieg ind er Leistungsklasse 1 und 2 ausgespielt.

Bei guter Stimmung hatten alle Teilnehmer ihren Spaß. In einem engen Finale setzten sich Alina Lingl und Thomas Büscher gegen Madlin Freese und Patrick Zahn durch. Im "kleinen Finale" kam es zu einem rein niederländischen Aufeinandertreffen: Gea Smit-Weijenberg und Gerjan Smit siegten gegen Henrike Smit und Eric Pater. Beide Teams waren aus dem niederländischen Dedemsvaart angereist.

Mit der niederländischen Gemeinde Dedemsvaart unterhält die Stadt Bad Rothenfelde seit mehr aus 20 Jahren eine Städtepartnerschaft. Die Gäste reisen schon in der zweiten Generation an und verbringen jedes Jahr ein Wochenende auf der Beachanlage des TuS. Natürlich mit "Kind und Kegel" - Die Tradition lebt! In diesem Jahr waren neun niederländische Teams gemeldet.

Die Organisatoren Arnd Schröder, Henning Hacker und Tim Genßler sowie einige Helfer haben dieses Turnier auf der Beachvolleyballanlage des TuS Aschen-Strang ermöglicht.

Der Termin für dieses Turnier im nächsten Jahr an gleicher Stelle steht schon: Am 20. Juni 2020 ist es wieder so weit. Erste Zusagen gab es schon.