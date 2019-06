Halle. Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch bei den 27. Noventi-Open im westfälischen Halle gewonnen. Der 22-jährige Hamburger setzte sich am Montag gegen den Niederländer Robin Haase mit 6:4, 7:5 durch und trifft in der Runde der letzten 16 auf den US-Amerikaner Steve Johnson.

