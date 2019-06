Foto: Michael Gründel

Bohmte. Am Wochenende, 15. und 16. Juni richtet der TV Bohmte zum 27. Mal eines der größten Jugend-Handballturniere Norddeutschlands aus. Über 1450 Spieler mit 133 Mannschaften aus 22 Vereinen treten am Sportzentrum an der Jahnstraße an