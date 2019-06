Dissen. Ein Teilnehmer reiste im vergangenen Jahr aus Kolumbien nach Dissen an, ein anderer aus Dänemark. Und alleine diese Tatsache dürfte eigentlich schon genug aussagen über das Pfingstpokalturnier der Dissener Tischtennisgemeinschaft.

Placeat blanditiis beatae ut ab. Et voluptatem aut quod accusamus in quia. Facere quis esse sequi et. Odit inventore similique sapiente error tempora facilis porro.