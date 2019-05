Monte Carlo. Es haben nur wenige Zentimeter bis zur Katastrophe beim Grand Prix von Monaco gefehlt. Während der Safety-Car-Phase ist es zu einem Zwischenfall gekommen, den Formel-1-Fahrer Sergio Peréz so schnell nicht vergessen wird.

Der große Preis von Monaco stellt Jahr für Jahr das Highlight der Formel-1-Saison dar. Die Fahrer schlängeln sich durch den engen Stadtparcours, die Strecke bietet kaum Überholmöglichkeiten, Unfälle sind fast schon vorprogrammiert. Unfälle, in denen Streckenposten involviert sind, bleiben jedoch die Ausnahme. Doch in diesem Jahr wäre es fast zu einer Katastrophe gekommen, als zwei Streckenposten am Sonntag die Strecke betraten:

Als Sergio Peréz (India F1 Team) während der Safety-Car-Phase in Runde elf nach einem Boxenstopp auf die Strecke zurückkehrte, tauchten auf einmal zwei Streckenposten direkt vor seinem Fahrzeug auf. Wie die Aufnahmen der Bordkamera zeigen, war es nur der schnellen Reaktion des Mexikaners zu verdanken, dass niemand verletzt oder gar getötet wurde.

Peréz bremste geistesgegenwärtig, einer der Streckenposten rannte am Racing-Point-Boliden vorbei in Richtung Leitplanke, sein Kollege blieb abrupt stehen, sodass der Mexikaner zwischen den beiden Streckenposten fuhr. Nur Zentimeter fehlten, und der Formel-1-Fahrer hätte mindestens einen der beiden Streckenposten erwischt.

"Was war denn mit diesen Marshall los?"

"Man, was war denn mit diesen Marshalls los? Ich hätte sie fast umgebracht. Sind sie okay?", fragte Peréz direkt im Anschluss seine Boxencrew. Tatsächlich blieben die Streckenposten unversehrt. "Ich musste bremsen und hatte sehr viel Glück. Und sie hatten Glück, dass ich sie verfehlt habe."