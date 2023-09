Live: Do., 19:15 Uhr Große Namen in der 1. Kreisklasse Im Video-Liveblog: SC Schölerberg gegen Sportfreunde Oesede Von Dennis Kurth | 12.09.2023, 15:18 Uhr Am Donnerstagabend, 14. September 2023, erwartet der SC Schölerberg die Sportfreunde Oesede zum Amateurfußball-Duell in der 1. Kreisklasse. Wir berichten live. Foto: NOZ/Wilcke up-down up-down

An diesem Donnerstagabend duellieren sich die Amateurfußballer des SC Schölerberg und der Sportfreunde Oesede in der 1. Kreisklasse C in Osnabrück. Wir berichteten im Video-Liveblog ab 18.20 Uhr.