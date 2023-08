Live: Mi., 19:30 Uhr Wieder in den DFB-Pokal? NFV-Pokal im Video-Liveblog: TuS Bersenbrück gegen VfL Oldenburg Von Christian Hesse | 21.08.2023, 16:17 Uhr Foto: NOZ/Hente

Der Titelverteidiger steigt in den NFV-Pokal ein: Der TuS Bersenbrück will den Erfolg von Mai 2023 wiederholen und mit dem Landespokalsieg in den DFB-Pokal einziehen. Den ersten Schritt macht der Oberligist am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den VfL Oldenburg. Wir berichten im Video-Liveblog.