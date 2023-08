Live: Mi., 18:30 Uhr Kreisligist als Favorit Kreispokal im Video-Liveblog: BW Hollage II gegen SV Rasensport Von Christian Hesse | 29.08.2023, 15:57 Uhr Foto: NOZ/Hente

In der zweiten Runde des Kreispokals hat der SV Rasensport als Kreisligist die Favoritenrolle inne, wenn er am Mittwochabend (18.30 Uhr) bei BW Hollage II antritt. Wir berichten mit einem Video-Liveblog von der Partie am Benkenbusch.