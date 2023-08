Live: Di., 19:30 Uhr Zweite Runde Kreispokal im Video-Liveblog: FC Bissendorf gegen TSV Westerhausen Von Dennis Kurth | 21.08.2023, 15:54 Uhr Foto: NOZ/Hente

In der zweiten Runde des Kreispokals empfängt der FC Bissendorf den TSV Westerhausen. Die Gäste aus der Kreisliga sind nach einem ungefährdeten 6:0-Erfolg in Schwege nun sicherlich etwas mehr gefordert. Wir berichten im Video-Liveblog, Anstoß ist am Dienstag um 19.30 Uhr.