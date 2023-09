Live: Sa., 15:30 Uhr Stadtduell am Blumenhaller Weg Kreisliga im Video-Liveblog: Spielverein 16 gegen SV Hellern Von Dennis Kurth | 08.09.2023, 12:48 Uhr Foto: NOZ/Hente

Wie geht es weiter beim Spielverein 16? Die Mannschaft aus der Weststadt musste zum Saisonstart in der Kreisliga vier Niederlagen schlucken und konnte wegen Personalproblemen am vergangenen Wochenende nicht antreten. Am Samstag (15.30 Uhr) ist der SV Hellern zu Gast. Wir berichten im Video-Liveblog.