Live: Do., 19:00 Uhr Stadtduell an der Bramstraße Fußball-Kreisklasse im Video-Liveblog: TuS Haste gegen VfB Schinkel Von Dennis Kurth | 17.10.2023, 17:22 Uhr Foto: Hente

Stadtduell in der Kreisklasse: Der TuS Haste hat den VfB Schinkel zu Gast. Anstoß am Donnerstagabend ist um 19 Uhr am Fürstenauer Weg. Wir berichten im Video-Liveblog.