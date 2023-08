Live: 19:20 Uhr Ligakonkurrenten treffen aufeinander Fußball-Bezirkspokal im Video-Liveblog: SC Glandorf gegen VfR Voxtrup Von Malte Goltsche | 09.08.2023, 06:30 Uhr Foto: NOZ/Hente

Während der SC Glandorf erst jetzt in der zweiten Runde in den Bezirkspokal einsteigt, setzte Landesliga-Absteiger Voxtrup in Runde eins bereits ein Ausrufezeichen. Mit 2:1 schlug der VfR den Landesliga-Aufsteiger Viktoria Gesmold. Ob es so weitergeht für die Voxtruper? Wir berichten ab etwa 19.15 Uhr im Video-Liveblog.