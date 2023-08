Live: 19:15 Uhr Titelverteidiger steigt ein Fußball-Bezirkspokal im Video-Liveblog: Türkgücü empfängt SC Melle Von Malte Goltsche | 07.08.2023, 19:35 Uhr Foto: NOZ/Hente

Der Titelverteidiger steigt in den Bezirkspokal ein: Der SC Melle gastiert am Dienstagabend in der zweiten Runde beim SC Türkgücü und hat als Landesligist gegen den Bezirksliga-Aufsteiger die Favoritenrolle inne. Wir berichten live ab 19.15 Uhr von der Sportanlage an der Weberstraße.