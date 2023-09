Live: So., 15:00 Uhr Wallenhorster Gemeindederby Bezirksliga im Video-Liveblog: SF Lechtingen gegen BW Hollage Von Sven Schüer | 15.09.2023, 07:02 Uhr Foto: NOZ/Wilcke

Das Derbyfieber in der Gemeinde Wallenhorst steigt mal wieder! Die Sportfreunde Lechtingen empfangen am Sonntag um 15 Uhr Blau-Weiss Hollage in der Fußball-Bezirksliga. Wir berichten im Video-Liveblog.