Live: 19:30 Uhr Stadtduell am Mittwochabend Bezirksliga im Video-Liveblog: SC Lüstringen gegen VfR Voxtrup Von Malte Goltsche | 16.08.2023, 16:46 Uhr Foto: NOZ/Hente

Stadtduell in der Bezirksliga! Der SC Lüstringen empfängt den VfR Voxtrup in einem Nachholspiel des 1. Spieltags. Anstoß am Königsfeld ist am Mittwochabend um 19.30 Uhr, wir berichten im Video-Liveblog.