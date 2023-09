Live: Mi., 19:15 Uhr Bezirksliga am Benkenbusch Live im Video-Blog: BW Hollage - SC Türkgücü Osnabrück Von Christian Hesse | 19.09.2023, 20:49 Uhr Am Mittwochabend, 20. September 2023, empfängt BW Hollage den SC Türkgücü Osnabrück zum Duell am Benkenbusch. Wir berichten live im Videoblog. Foto: NOZ/Wilcke up-down up-down

Bezirksliga live in Text, Bild und Bewegtbild: An diesem Mittwochabend, 20. September 2023, empfängt BW Hollage den SC Türkgücü Osnabrück zum Duell am Benkenbusch. Christian Hesse berichtet in Text, Bild und Bewegtbild live.