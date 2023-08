Live: So., 15:30 Uhr Jüngstes Team der Liga gegen Offensivpower Bezirksliga im Video-Liveblog: Osnabrücker SC gegen Eintracht Rulle Von Malte Goltsche | 31.08.2023, 17:31 Uhr Foto: NOZ/Hente

19 Tore und 13 Punkte hat Eintracht Rulle an den ersten fünf Bezirksliga-Spieltag erzielt - eine herausragende Bilanz. Am Sonntag (15 Uhr) tritt die Eintracht beim Osnabrücker SC - der jüngsten Mannschaft der Liga - an. Wir berichten im Video-Liveblog.