Live: Mi., 18:45 Uhr Nachbarschaftsduell am Mittwoch Bezirksliga-Derby im Video-Liveblog: Wallenhorst gegen Hollage Von Dennis Kurth | 21.08.2023, 16:08 Uhr Foto: NOZ/Hente

Es wird hitzig in der Gemeinde Wallenhorst: Der TSV Wallenhorst empfängt Blau-Weiß Hollage zum Derby in der Bezirksliga. Nach mauem Saisonstart könnte es für beide Teams ein richtungsweisendes Duell werden. Wir berichten im Video-Liveblog, Anstoß ist am Mittwoch um 18.45 Uhr.