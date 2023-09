Spiel am Sonntag gegen Garrel Aus im Bezirkspokal und sieglos in der Liga: So steht es um den SC Melle Von Sven Schüer | 07.09.2023, 15:58 Uhr Unangenehm wurde es in den letzten Wochen für den SC Melle um Rene Heitkamp (links). Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Der SC Melle ist schwach in die neue Saison gestartet. In der Landesliga holte die Mannschaft von Trainer Roland Twyrdy bisher nur einen Punkt aus vier Spielen. Am Dienstag folgte das Aus in der zweiten Runde des Bezirkspokals gegen den klassentieferen SV Bad Laer. So ordnet der Trainer die aktuelle Situation ein.