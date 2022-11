Bei der Spvg. Gaste-Hasbergen feierte die SG Hankenberge-Wellendorf einen 3:2-Sieg, aber die SG bleibt bislang hinter ihren Erwartungen zurück. Foto: Dennis Kurth up-down up-down Fußball-Kreisliga C Kleiner Kader als Hypothek: Hankenberge-Wellendorf auf Abstiegskurs Von Bernhard Horn | 23.11.2022, 16:01 Uhr

20 Punkte hatte die SG Hankenberge-Wellendorf nach der Hinrunde angepeilt – und ihr Ziel verpasst. Jetzt müssen in den letzten beiden Spielen des Jahres in Nahne und Hilter noch Zähler her, wenn der Klassenerhalt gelingen sollen.