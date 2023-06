Nimmt mit den Fußballern des Hagener SV an den Spielen um die Kreismeisterschaft teil: Trainer Benjamin Deuper. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Letzter Zweikampf um Kreisliga-Klassenerhalt Hagener SV: Keine Vorfreude, aber Teilnahme an Kreismeister-Spielen Von Jakob Buddenbohm, Sportredaktion | 04.06.2023, 20:22 Uhr

Die Meister in den Fußball-Kreisligen stehen fest, die Absteiger in der A- und B-Staffel ebenfalls. Nur noch eine Entscheidung ist offen – in der Kreisliga C: Am Wochenende wurde aus dem Drei- ein Zweikampf um den letzten Nichtabstiegsplatz.