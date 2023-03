Nicht zu stoppen: Stürmer Simon Holkenbrink (rechts) vom Hagener SV führt mit 24 Treffern die Torjägerliste der Kreisliga C an. Archivfoto: NOZ-Archiv up-down up-down Simon Holkenbrink und Til Engelmeyer 45 Tore: Ein Sturmduo trifft für den Hagener SV nach Belieben Von Finn Determeyer | 22.03.2023, 16:59 Uhr

Die Fußballer des Hagener SV stehen nicht nur in der Tabelle der Kreisliga C ganz oben – auch die Torjägerliste führt das Team vom Teutoburger Wald an. Die Besonderheit: Mit Simon Holkenbrink (24 Tore) und Til Engelmeyer (21 Tore) stellen die Hagener die beiden treffsichersten Knipser der Liga.