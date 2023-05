Der SC Türkgücü (hier gegen Dodesheide II) hat in der Fußball-Kreisliga den Aufstieg vor Augen. Archivfoto: Helmut Kemme up-down up-down Titelrennen in Fußball-Kreisliga Hagener SV und SC Türkgücü stehen vor dem Aufstieg in die Bezirksliga Von Jakob Buddenbohm | 21.05.2023, 18:39 Uhr

Nach dem TuS Berge in der Fußball-Kreisliga A stehen mit dem Hagener SV (Kreisliga C) und dem SC Türkgücü (Kreisliga B) auch die restlichen Aufsteiger in die Bezirksliga so gut wie fest.