Auch in der Region Osnabrück werden Schiedsrichter gebraucht Foto: www.imago-images.de up-down up-down Lehrgang im Februar in Ankum Jetzt Fußball-Schiedsrichter im Raum Osnabrück werden Von Benjamin Kraus | 05.01.2023, 20:25 Uhr

Ohne Schiedsrichter kein Fußballspiel – und damit auch in Zukunft der Spielbetrieb in der Region reibungslos läuft, braucht es in Osnabrück Stadt und Land Unterstützung an der Pfeife.