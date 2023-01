Der SV Raensport feierte den Sieg beim Addi-Vetter-Cup kurz vor dem Jahreswechsel. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Hallenmasters in Belm Masters: Wer stößt Seriensieger TuS Bersenbrück vom Thron? Von Christian Hesse | 11.01.2023, 11:51 Uhr

Die Osnabrücker Amateurfußballer suchen vom 13. bis zum 15. Januar in der Sporthalle Belm das beste Hallen-Team der Region in diesem Winter. Für das Masters stehen seit Samstagabend die insgesamt 16 Teilnehmer fest. Die letzten Teams wurden am Wochenende beim Fortuna-Cup ermittelt. Dort stoppte der SV Quitt Ankum den Siegeszug vom TuS Bersenbrück.