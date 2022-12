Marko Djordjevic (links) vom TuS Bad Essen war einer der überragenden Akteure der Vorrunde. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Finaltag am zweiten Weihnachtstag Wer setzt sich die Hallenkrone beim Indoor-Cup in Belm auf? Von Christian Hesse | 22.12.2022, 11:00 Uhr

Wenn am zweiten Weihnachtstag der Gewinner des Indoor-Cups ausgespielt wird, steht die Belmer Sporthalle am Heideweg wieder Kopf. Ab 13 Uhr ermitteln zehn Mannschaften in der Zwischen- und Finalrunde die ersten vier Starter beim Osnabrücker Hallenmasters. Zu den üblichen Turnierfavoriten tummeln sich unterklassigen Überraschungen aus der Vorrunde.