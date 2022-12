Endlich wieder Indoor-Cup: Nach langer Corona-Pause rollt der Ball wieder. Symbolfoto: imago/Pressedienst Nord up-down up-down Vorrunde am Freitag und Samstag Budenzauber in Belm: Der Indoor-Cup 2022 im Liveticker Von Sportredaktion | 15.12.2022, 06:00 Uhr

Der 32. Belmer Indoor-Cup steht an: Am Freitag, 16. Dezember, und am Samstag, 17. Dezember, wird die Vorrunde des Hallenfußballturniers in der Belmer Sporthalle ausgespielt. Wir berichten hier an beiden Tagen im Liveticker.