Hoppe kehrt in Altkreis Wittlage zurück Völkerwanderung von Engter nach Venne: Warum vier Spieler vom TuS zum TSV wechselten Von Sven Schüer | 21.09.2023, 14:58 Uhr Drei der vier Neuzugänge aus Engter haben am Mittwoch gegen Fürstenau gespielt (von links): Mario Drachenberg, Marco Enns und Walter Drachenberg. Enzo Hoppe befindet sich im Urlaub. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Der TSV Venne mischt nach einem Saisonviertel oben in der Bezirksliga mit. Die eingespielte Truppe von Trainer Nico Fehlhauer steht auf dem fünften Tabellenrang. Einen großen Anteil am Erfolg hat ein Quartett, das in der letzten Saison noch beim TuS Engter in der Kreisliga kickte - drei davon sind miteinander verwandt.