Dodesheides Erik Kirchkesner und Rulles Jona Miletic (von links) trafen beim 3:3. Rechts: Rulles Mathes Escher. Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down Kantersiege für Lechtingen und Gesmold Torflut in der Fußball-Bezirksliga: 6,25 Treffer pro Spiel Von Torben Möller | 14.05.2023, 19:22 Uhr

Torflut in der Bezirksliga: An keinem Spieltag zuvor fielen in dieser Saison mehr Treffer als an diesem Wochenende. 50-mal zappelte der Ball in den acht Partien im Netz – macht im Schnitt 6,25 Tore pro Partie.