Immerhin zwei von sieben Partien konnten am Wochenende in der 1. Kreisklasse Osnabrück A stattfinden. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Viele Spielausfälle am Wochenende Zieht der Bippener SC in der Kreisklasse jetzt davon? Von Jürgen Schinke | 27.03.2023, 15:02 Uhr

In der 1. Fußball-Kreisklasse Osnabrück A mussten am Wochenende erneut einige Spiele ausfallen. Der Bippener SC konnte indes seine Tabellenführung in Ankum ausbauen. Die zweite des Quakenbrücker SC gewann gegen Ohrtermersch.