Highlights aus dem Amateurfußball Türkgücü hadert, OSC kann noch siegen, Bramsche verliert erstmals und | 15.10.2023, 18:28 Uhr Von Malte Goltsche Christian Hesse | 15.10.2023, 18:28 Uhr Hängengeblieben: Glanes Mamadouy Faye gegen Matthias Uhlemann. Am Ende war für den TV Wellingholzhausen aber nichts zu holen. Foto: Nico Paetzel up-down up-down

In der Bezirksliga und der Kreisliga Staffel B festigen zwei Tabellenführer ihre Spitzenplätze. In der Kreisliga Staffel A gibt es dagegen einen neuen Primus. Die Übersicht über das lebhafte Amateurfußball-Wochenende in der Region Osnabrück.