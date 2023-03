Der Mann an der Linie – früher Linienrichter und heute Schiedsrichterassistent genannt – hat den Blick immer aufs Spielfeld gerichtet. Umso gefährlicher können Gegenstände sein, die ihn überraschend von hinten treffen. Foto: imago up-down up-down Spielabbruch in der Kreisliga Wie Schiedsrichter und Assistent den Flaschenwurf von GMHütte erlebten Von Johannes Kapitza | 30.03.2023, 17:07 Uhr

Seit 2017 ist Maik Jüngling Fußball-Schiedsrichter. Am vergangenen Wochenende stand er in der Kreisliga als Assistent an der Seitenlinie, als eine Flasche auf ihn geworfen wurde. Über den Vorfall und die Folgen spricht der 21-Jährige, der für den SC Lüstringen pfeift, im Interview.