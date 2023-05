Talges Johanna Geers (links) ist derzeit die erfolgreichste Torjägerin Deutschlands. Rechts Alfhausens Lea Stuckenberg. Foto: Rolf Kamper up-down up-down 94 Tore in der Kreisklasse Warum die beste Torjägerin Deutschlands beim FC Talge kickt Von Matthias Benz | 19.05.2023, 13:28 Uhr

In der laufenden Fußballsaison hat Johanna Geers bereits 94 Tore für den FC Talge in der Kreisklasse geschossen. Damit führt sie die offiziellen DFB-Statistiken unter den mehr als zwei Millionen aktiven Fußballerinnen und Fußballern des Landes an. Am Sonntag traf Geers mit ihrer Truppe auf eine Stürmerin, die in dieser Liste nur wenige Plätze entfernt ist.