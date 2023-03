Sucht Gründe für das wilde 5:9: Trainer Tobias Michels. (Archivbild) Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Notizen aus dem Amateurfußball Viktoria GMHütte will 5:9-Klatsche gegen Rulle abhaken Von Finn Determeyer | 08.03.2023, 15:26 Uhr

5:9 - so lautete am Wochenende das unerwartete Ergebnis zwischen Viktoria Georgsmarienhütte und Eintracht Rulle in der Bezirksliga. Hütte-Trainer Tobias Michels will nach vorne blicken.