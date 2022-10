Blieb immer ruhig: Michael Wirtz (Mitte), Trainer des VfL Kloster Oesede. Archivfoto: Helmut Kemme up-down up-down Zuletzt vier Siege in Folge VfL Kloster Oesede nach verpatztem Start im Aufwind Von Bernhard Horn | 05.10.2022, 15:42 Uhr

Fußball-Kreisligist VfL Kloster Oesede hat nach dem verpassten Aufstieg in die Bezirksliga und dem schlechten Start in die neue Saison zurück in die Spur gefunden. Die Anfangsphase mit einer kurzen Vorbereitungszeit und dem Ausfall einiger Stammkräfte hat das Team von Trainer Michael Wirtz überstanden.