Scheiterte im vergangenen Juni in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga: der VfL Kloster Oesede (in Blau). Foto: Helmut Kemme up-down up-down Verpassten Aufstieg verdaut? VfL Kloster Oesede ist in dieser Saison noch nicht richtig in Tritt Von Bernhard Horn | 09.09.2022, 06:31 Uhr

Im vergangenen Juni schauten die Kreisliga-Fußballer des VfL Kloster Oesede in der Aufstiegsrunde als viertplatziertes Team in die Röhre und verpassten trotz gewonnener Meisterschaft den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Auswirkungen sind auch noch drei Monate später spürbar, Kloster Oesede ist noch nicht in Tritt.