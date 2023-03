Für den TuS Neuenkirchen reichte es gegen Lohne nicht zu einem Erfolg. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Frauenfußball im Nordkreis TuS Neuenkirchen verliert Landesliga-Derby gegen Blau-Weiß Lohne Von Matthias Benz | 30.03.2023, 09:43 Uhr

Ein Unentschieden war drin, am Ende sprang für den TuS Neuenkirchen aber nur ein 1:3 gegen Landesliga-Primus Blau-Weiß Lohne heraus. In der Kreisliga setzt Eintracht Neuenkirchen die Dominanz fort und in der Kreisklasse machten vor allem die Kalkrieserinnen auf sich aufmerksam.